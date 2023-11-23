Освобождение заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа, перенесли на день. Оно состоится в пятницу, 24 ноября.

Об этом заявил глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, пишет The Times of Israel.

"Освобождение начнется в соответствии с первоначальным соглашением между сторонами, и не ранее пятницы", - сказал Ханегби.

По его словам, задержка объясняется необходимостью подписать документ между Израилем и ХАМАС, ратифицирующим соответствующее соглашение. Его должны подписать в течение 24 часов, после чего произойдет освобождение первых заложников.

Напомним, накануне в МИД Катара заявили, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения, по которому боевики освободят по меньшей мере 50 израильских заложников. ХАМАС утверждает, что взамен власти Израиля обязались выпустить из тюрем 150 палестинских женщин и детей в возрасте до 19 лет. В Тель-Авиве этого не подтверждали. Отмечалось, что в Газе будет объявлено четырехдневное перемирие.

Перед этим газета Washington Post писала, что Израиль и ХАМАС достигли предварительного соглашения об освобождении десятков заложников.