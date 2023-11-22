В мире должно сохраняться право критиковать израильское правительство и военные действия Израиля в секторе Газа, не будучи при этом "обвинёнными в нелюбви к евреям".

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, во время своего выступления в Европарламенте.

При этом он подчеркнул, что "демонстрации, показывающие уродливое лицо антисемитизма, не помогают палестинскому делу", а, наоборот, мешают ему.

"Должна быть возможность признавать право Израиля на самооборону и в то же время быть возмущённым тем, что происходит с гражданским населением в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Должна быть возможность защищать право палестинцев на собственное государство, не прослыв при этом антисемитом", - сказал Боррель.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз против изменения границ Газы и выселения жителей города.

"Я предложил министрам обсудить некоторые рамки, условия урегулирования конфликта. Для нас очевидно, что нельзя допустить сокращение или оккупацию части территорий сектора Газа, а также переселение его жителей", - сказал Боррель.

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