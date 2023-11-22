Голливудское агентство United Talent Agency (UTA) разорвало контракт с американской актрисой, обладательницей премии "Оскар" Сьюзан Сарандон. Это произошло из-за ее высказываний на пропалестинском митинге, который прошел в Нью-Йорке.

Об этом сообщил портал Page Six.

"Сейчас многие люди боятся быть евреями и начинают ощущать, что значит быть мусульманином в этой стране", - сказала актриса на политической акции.

Как пишет Page Six, слова Сарандон "привели общественность в ярость" и "крайне задели" некоторых сотрудников UTA, в связи с чем агентство приняло решение прекратить длившееся с 2014 года сотрудничество.

По данным Page Six, это не первый случай, когда актриса подверглась критике за свою общественную позицию. Ранее подобную реакцию вызывали ее записи в соцсетях, в которых она осуждала действия израильской армии.

77-летняя Сарандон сыграла около сотни ролей в кино, она имеет несколько престижных кинонаград, включая премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Мертвец идет" (1995), "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и приз Гильдии киноактеров США. Она известна по фильмам "Тельма и Луиза" (1991), "Мачеха" (1998), "Давайте потанцуем" (2004) и "Шоу ужасов Рокки Хоррора" (1975). В 2002 году была открыта ее звезда на "Алее славы" в Голливуде.

Ранее журнал Playboy разорвал контракт с порноактрисой Мией Халифой из-за её выступлений в поддержку ХАМАС.

А платформа Pornhub решила передаст всю прибыль от фильмов с участием этой ливанской порнозвезды на помощь Израилю.