Платформа Pornhub передаст всю прибыль от фильмов с участием ливанской порнозвезды Мии Халифы на помощь Израилю.

Об этом сообщает испанское издание Marca.

Такое решение платформа фильмов для взрослых приняла после опубликованных заявлений актрисы в поддержку ХАМАС.

Всю выручку, полученную с её роликов, заморозят и переведут Израилю.

Ранее журнал Playboy разорвал контракт с Мией Халифой из-за её выступлений в поддержку ХАМАС.

"Миа сделала несколько отвратительных комментариев, празднуя атаку ХАМАС и убийство ни в чём не повинных женщин, мужчин и детей", — заявили в Playboy.

Мы также публиковали видео разгона толпы на улице после того, как Франция и Германия запретили демонстрации в поддержку Палестины. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в своём распоряжении региональным префектам указал, что демонстрации "могут привести к нарушению общественного порядка", а их организаторам грозит арест. В последние дни во Франции, как и в других европейских странах, прошли акции пропалестинских и левых движений с осуждением Израиля.