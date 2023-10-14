Американская компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) заявила, что будет удалять контент авторства ХАМАС или поддерживающий это движение.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В компании сообщили, что правительство США относит ХАМАС к иностранным террористическим движениям.

"ХАМАС запрещен на наших платформах, и мы удаляем восхваления и поддержку этой организации, когда нам становится об этом известно, продолжая при этом разрешать общественно-политический дискурс", - говорится в сообщении.

На сайте Meta отметили, что продолжат публиковать новости и вопросы, связанные с правами человека, также академические, нейтральные и осуждающие дискуссии.

Напомним, Еврокомиссия обязала Telegram назначить представителя в ЕС для контроля контента. В случае отказа это сделать и в случае несоблюдения норм Евросоюза мессенджеру угрожают различными санкциями вплоть до блокировки на территории ЕС.

А основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не будет удалять Telegram-каналы ХАМАС, чтобы не усугубить ситуацию на Ближнем Восток.