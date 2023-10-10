Playboy разорвал отношения с американской порноактрисой Мией Халифой, которая поддержала ХАМАС
Playboy разорвал отношения с американской порноактрисой ливанского происхождения Мией Халифой из-за ее поддержки ХАМАС.
"Миа сделала несколько отвратительных комментариев, празднуя атаку ХАМАС и убийство ни в чем не повинных женщин, мужчин и детей", — заявили в Playboy.
Весь контент и канал Халифы удалили с платформы.
Ранее она, поддержала атаку ХАМАС на Израиль. В том числе, поддержала и захват в плен гражданских. Миа уже давно выступает против Израиля.
В 2021 году она опубликовал пост со словами "мое вино старше вашего "государства" апартеида".
7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.
Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.
8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".
9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.
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