Playboy разорвал отношения с американской порноактрисой ливанского происхождения Мией Халифой из-за ее поддержки ХАМАС.

"Миа сделала несколько отвратительных комментариев, празднуя атаку ХАМАС и убийство ни в чем не повинных женщин, мужчин и детей", — заявили в Playboy.

Весь контент и канал Халифы удалили с платформы.

Ранее она, поддержала атаку ХАМАС на Израиль. В том числе, поддержала и захват в плен гражданских. Миа уже давно выступает против Израиля.

В 2021 году она опубликовал пост со словами "мое вино старше вашего "государства" апартеида".

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

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