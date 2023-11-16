Парламент Норвегии принял резолюцию, призывающую правительство быть готовым признать независимое палестинское государство.

Об этом сообщает газета The Guardian.

Принятая подавляющим большинством голосов в парламенте декларация открывает путь к полному признанию Палестины как собственного государства, но не прямо сейчас.

В предложении говорится, что ассамблея "просит правительство быть готовым признать Палестину как независимое государство, когда признание может оказать положительное влияние на мирный процесс, не делая при этом окончательное мирное соглашение условием".

Исландия, Швеция, Польша, Чехия и Румыния входят в число стран, которые уже дали юридическое признание палестинскому государству.

Напомним, США хотят, чтобы сектор Газа контролировала Палестинская автономия. Позиция же Палестинской автономии состоит в том, что ей должны быть переданы территории на западном берегу и, возможно, речь идет об объявлении независимости Палестины и признании ее международным сообществом.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при условии независимости Палестины, подразумевая осуществление резолюции ООН от 2012 года о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года.