Йеменские хуситы заявили, что будут атаковать суда под израильским флагом, а также принадлежащие Израилю или управляемые израильтянами.

Об этом сообщил представитель йеменского движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа в своем телеграм-канале.

Сариа призвал "все страны мира эвакуировать своих граждан, находящихся в составе экипажей этих судов", и отказаться от услуг израильских судоходных компаний. Кроме того, представитель движения рекомендовал "не приближаться" к таким судам на маршрутах следования в Красном море.

На карте часть Йемена, подконтрольная хуситам, обозначена зелёным цветом. Как видим, она прилегает к берегу Красного моря и находится недалеко от ворот в море - Баб-эль-Манде́бского пролива. То есть хуситы могут атаковать корабли, которые идут через этот пролив.

У Израиля на берегу Красного моря находится порт Эйлат.

Между тем телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщил, что йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" уже захватили израильское грузовое судно Galaxy Leader в водах Аденского залива.

Судя по данным сервисов, которые отслеживают морской трафик, судно под флагом Багамских островов направлялось из Египта в Индию (этот путь проходит мимо побережья Йемена).

Официально захват не комментировали. Однако издание Jerusalem Post подтвердило его. По его данным, на борту торгового корабля есть граждане Украины, а израильтян нет. Среди членов экипажа также болгары, филиппинцы и мексиканцы.

"Грузовое судно Galaxy Leader под флагом Багамских островов было арендовано японской компанией у британской компании, частично принадлежащей израильтянину Рами Унгеру", - пишет Jerusalem Post.

Газета также сообщила, что МИД страны в курсе случившегося.

Напомним, в последний день октября йеменские хуситы объявили о начале "военной операции" против Израиля и нанесли первый ракетный удар.

А в начале ноября и "Хезболла" ударила по Израилю новой мощной ракетой, которая еще не применялась.