В сети появилось подробное видео захвата йеменскими хуситами судна Galaxy Leader, которое транспортировало автомобили из Турции в Индию.

Соответствующие кадры публикуют телеграм-каналы.

На видео можно заметить, что вооруженные хуситы десантировались на корабль с вертолета. После этого они проникли в рубку управления и установили полный контроль над судном.

Напомним, накануне йеменские хуситы из движения "Ансар Аллах" захватили израильское грузовое судно Galaxy Leader в водах Аденского залива.

Судя по данным сервисов, которые отслеживают морской трафик, судно под флагом Багамских островов направлялось в Индию (этот путь проходит мимо побережья Йемена).

Издание Jerusalem Post писало, что на борту торгового корабля есть граждане Украины, а израильтян нет. Среди членов экипажа также болгары, филиппинцы и мексиканцы.

Перед этим хуситы заявили, что будут атаковать суда под израильским флагом, а также принадлежащие Израилю или управляемые израильтянами.

Ранее мы писали, что в последний день октября йеменские хуситы объявили о начале "военной операции" против Израиля и нанесли первый ракетный удар.