Американский флот освободил захваченный йеменскими хуситами нефтяной танкер Central Park в Аденском заливе.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что военный корабль США ответил на сигнал бедствия, поступавший от коммерческого танкера Central Park, перевозившего груз фосфорной кислоты. К судну подошёл эсминец Mason, с которого потребовали от захватчиков сдаться.

Хуситы попытались уплыть на катере, но были захвачены в плен американцами, заявляет Центральное командование вооруженных сил США.

После этого из Йемена осуществили пуск ракет по кораблям. По словам американцев, ракеты упали в воду.

Напомним, йеменские хуситы заявили, что будут атаковать суда под израильским флагом, а также принадлежащие Израилю или управляемые израильтянами. 19 ноября хуситы атаковали корабль Galaxy Leader, чьим совладельцем является гражданин Израиля. Отмечалось, что грузовое судно под флагом Багамских островов было арендовано японской фирмой у британской компании, частично принадлежащей израильтянину Рами Унгеру.

Также публиковалось подробное видео захвата хуситами этого судна. Вооруженные боевики десантировались на корабль с вертолета, а после этого проникли в рубку управления и установили полный контроль над судном.

После захвата хуситы устроили танцы на палубе корабля Galaxy Leader. Соответствующее видео публиковалось в телеграм-каналах.