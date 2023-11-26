Йеменские хуситы захватили еще одно судно, связанное с Израилем - нефтяной танкер Central Park.

Об этом пишет Associated Press.

Сообщается, что корабль был захвачен у побережья Адена и принадлежит фирме Zodiac Maritime. Сам Аден удерживают силы, союзные с коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая несколько лет воюет с хуситами.

Видеоподтверждений захвата судна пока нет.

Напомним, йеменские хуситы заявили, что будут атаковать суда под израильским флагом, а также принадлежащие Израилю или управляемые израильтянами. 19 ноября хуситы атаковали корабль Galaxy Leader, чьим совладельцем является гражданин Израиля. Отмечалось, что грузовое судно под флагом Багамских островов было арендовано японской фирмой у британской компании, частично принадлежащей израильтянину Рами Унгеру.

Также публиковалось подробное видео захвата хуситами этого судна, которое транспортировало автомобили из Турции в Индию. Вооруженные боевики десантировались на корабль с вертолета, а после этого проникли в рубку управления и установили полный контроль над судном.

После захвата хуситы устроили танцы на палубе корабля Galaxy Leader. Соответствующее видео публиковалось в телеграм-каналах.