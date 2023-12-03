В воскресенье, 3 декабря, йеменские хуситы атаковали ракетами и беспилотниками в Красном море коммерческие суда и эсминец США Carney. В целях самообороны американский корабль открыл ответный огонь.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление официальных лиц Пентагона.

В публикации говорится, что йеменские хуситы заявили об атаке двух кораблей, связанных, по их мнению, с Израилем, но не признали нападение на эсминец США.

"Нам известно о сообщениях о нападениях на USS Carney и коммерческие суда в Красном море, и мы будем предоставлять информацию по мере ее поступления", - сообщили AP источники в Пентагоне.

Также американский чиновник рассказал агентству на условиях анонимности, что эсминец Carney с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke уже сбил несколько ракет, которые хуситы выпустили по Израилю за время войны. По его словам, судно не пострадало в результате нападения, раненых на борту нет.

Напомним, недавно йеменские хуситы захватили в Аденском заливе связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park.

Уже на следующий день нефтяной танкер был освобожден американским флотом. К кораблю подошёл эсминец Mason, с которого потребовали от захватчиков сдаться.

Ранее йеменские хуситы заявили, что будут атаковать суда под израильским флагом, а также принадлежащие Израилю или управляемые израильтянами.