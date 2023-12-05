Сегодня президент Владимир Зеленский обратится к сенаторам США по видеосвязи с просьбой одобрить финансовую помощь Украине.

Об этом сообщает The Washington Post.

Также их будут убеждать министр обороны США, госсекретарь и другие высокопоставленные чиновники.

Это произойдет на закрытом брифинге для конгрессменов, который организует Белый дом.

Сам брифинг состоится за день до того, как Сенат проголосует за пакет иностранной помощи на сумму 106 миллиардов долларов - где 61 миллиард предназначен для Украины.

Напомним, что в Палате представителей пока не проявляют желания утверждать этот законопроект. Республиканцы, которые составляют большинство в нижней палате, продолжают увязывать помощь Украине с границей с Мексикой.

Ранее в Белом доме заявили, что у США до конца года закончатся средства для финансирования Украины, что "поставит Киев на колени", если Конгресс не одобрит новый пакет помощи.

Также мы писали о том, что в Госдепе США назвали положение Украины тяжелым и признали, что США потратили уже почти всю помощь Киеву.