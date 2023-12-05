Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон угрожает отказаться от поддержки нового финансирования помощи Украине, если Белый дом не согласится усилить безопасность американских границ.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на письмо Джонсона директору Офиса менеджмента и бюджета США (отделу при Исполнительном офисе президента США) Шаланде Янг.

"Дополнительное финансирование Украины зависит от принятия преобразующих изменений в законах о безопасности границ нашей страны", - подчеркнул Джонсон.

В письме спикер назвал "открытые" границы США "немыслимой и неприемлемой катастрофой". Чиновник хочет "немедленного прекращения такого безумия".

"Администрация Байдена игнорирует реальность, предпочитая вместо этого заниматься политическим позерством, вместо того чтобы взаимодействовать с республиканцами в Конгрессе и обсуждать логичные реформы. Мы готовы и хотим работать с администрацией над надежным пакетом мер по охране границ, который защитит интересы американского народа", - добавил Джонсон.

Спикер не уточнил, каких именно мер по защите границы хочет добиться, но упомянул закон о безопасности границ. Документ предусматривает строительство стены на границе с Мексикой и ограничение возможности просителей убежища оставаться в США. В то же время против этих предложений выступают демократы и администрация президента Джо Байдена.

Сегодня мы писали, что в американском Сенате провалились переговоры об иммиграции, что грозит прекращением помощи Украине и Израилю.

Убедить республиканцев сменить их позицию попытается президент Украины Владимир Зеленский, который обратится к сенаторам по видеосвязи.