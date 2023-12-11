Во вторник, 12 декабря, во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский, помимо встречи с американским лидером Джо Байденом, также выступит перед сенаторами.

Об этом сообщил спикер республиканцев Радж Шах, передает The Washington Post.

Президента Украины пригласили лидеры сенатских фракций Чарльз Шумер (демократы) и Митч Макконнелл (республиканцы).

Также у Зеленского запланирована встреча со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Но выступления в самой Палате пока нет в графике.

"Ключевым препятствием для увеличения финансирования Украины является контролируемая республиканцами Палата представителей, куда Зеленского еще не пригласили поговорить с республиканцами Палаты представителей", - пишет WP.

Напомним, сейчас в Вашингтоне обсуждается законопроект о пакете помощи Украине, который пока не удается проголосовать в Конгрессе из-за отсутствия согласия между Демократической партией и республиканцами.

Ранее сообщалось, что 7 декабря Сенат США заблокировал вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине.