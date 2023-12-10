Завтра, 11 декабря, Владимир Зеленский совершит визит в США. Президент встретится с президентом США Джозефом Байденом, проведет ряд встреч и переговоров.

Об этом сообщает Офис президента.

"Среди ключевых тем на переговорах в Вашингтоне будет продолжение оборонного сотрудничества Украины и США, в частности, совместных проектов по производству оружия и систем ПВО, а также координация усилий двух государств в следующем году", - пишет телеграмм-канал Офиса президента.

Администрация Байдена подтвердила визит Зеленского в Вашингтон. Встреча президента США с президентом Украины запланирована на вторник, 12 декабря.

Собеседники "обсудят нужды Украины и важность продолжения поддержки со стороны США в критический момент", заявили в американской администрации.

Напомним, сейчас в Вашингтоне обсуждается законопроект о пакете помощи Украине, который пока не удается проголосовать в Конгрессе из-за отсутствия согласия между Демократической партией и республиканцами.

Сенатор-демократ Крис Мерфи, который находится во главе переговоров с республиканцами по вопросу выделения помощи Киеву, заявил журналистам об отсутствии "пути вперед" для поддержки законопроекта, обвиняя политических оппонентов в "безосновательных" запросах по миграционной политике.

Сегодня Зеленский прибыл в Аргентину на инаугурацию новоизбранного президента страны Хавьера Милея.