Американский миллиардер Илон Маск в соцсети обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу гражданина США Гонсало Лиры, который с мая нходится в украинской тюрьме.

Об этом он написал в бывшем Twitter (теперь Х).

"Американский гражданин сидит в тюрьме в Украине после того, как мы отправили более 100 миллиардов долларов? Есть ли в этой истории нечто большее, чем просто критика Зеленского? Если это все, то у нас есть серьезная проблема.

Президент Зеленский, пожалуйста, просветите американский народ по этому вопросу", - написал Маск.

Напомним, СБУ задержала Лиру в Харькове после его стримов на YouTube. Американец снимал на камеру украинских военных и оскорблял их.

Судя по информации из открытых источников, Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес - уроженец Калифорнии. В своих роликах на Ютубе и в телеграме он критиковал НАТО, администрацию Байдена и "режим Зеленского".

Ранее мы писали о том, что СБУ сообщила о подозрении блогеру, который по ночам ездил по Киеву и делал "скандальные" стримы.

Также мы писали, как в Одесской области провели обыски у двух блогерш, которые вели пророссийские стримы.

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