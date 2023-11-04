Полиция Одесской области провела обыски у девушек, которые вели стримы с "пропагандой пророссийского характера".

Об этом сообщается на официальном сайте Национальной полиции Украины в Одесской области.

На последнем видео, которое появилось в местных телеграм-каналах, одна из них заявила, что "ненавидит Украину" и произнесла "слава России". В комментариях на стриме пользователи угрожали ей "приходом СБУ".

Позже в полиции заявили, что провели дома у стримерш обыски, в ходе которых были изъяты их телефоны, и к настоящему времени открыто дело по статье "пропаганда войны".

За это "предусмотрено наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или ареста сроком до шести месяцев, или лишение свободы сроком до трёх лет", говорится в релизе полиции.

Также при обыске у одной из подозреваемых был обнаружен пакетик с веществом, похожим на коноплю. Решается вопрос о возбуждении дела и по данному факту.

Ранее блогерше, которая вела стримы с акций у Киево-Печерской лавры, сообщили о подозрении.

Мы также сообщали, что в Украине объявили подозрение в госизмене блогеру и бывшему разведчику Андрею Ваджре.