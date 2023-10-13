Внутренняя безопасность полиции заявляет, что установила личность бывшего офицера-разведчика, работавшего на РФ.

Об этом сообщает МВД в своем Telegram-канале.

Речь идет об Андрее Ваджре, который после начала войны стал автором публикаций "На наших глазах закрывается проект "Украина", "О нравственном одичании укропатриотов", "Почему Украина никогда не победит", "Единственное спасение для украинцев – Россия" и др.

Как заявляет следствие, "свою антиукраинскую деятельность" экс-разведчик начал еще в 2013 году.

Позиционировал себя как независимого блогера и эксперта, продолжил эту деятельность после переезда в РФ в 2015 году.

МВД и ГБР объявили бывшему разведчику о подозрении по статье о госизмене, наказание по которой – пожизненное лишение свободы.

Напомним, в начале сентября Служба безопасности Украины сообщила, что нейтрализовала одну из крупнейших агентурных сетей РФ за время войны. Задержаны 13 информаторов.

Также в сентябре СБУ задержала жительницу Херсона, подозреваемую в корректировке и работе на депутата Госдумы РФ Игоря Кастюкевича. Летом она навела российский удар по городу с применением систем РСЗО.