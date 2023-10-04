Силовики провели обыски у нескольких полтавских блогеров-миллионников, которые рекламировали новую финансовую пирамиду S-Group.

Об этом сообщает местное издание "Полтавщина" со ссылкой на источники.

У пирамиды начались проблемы с выводом средств, а блогеры сперва заявили, что ведутся технические работы на сайте, потом, что начался масштабный аудит S-Group, а потом просто удалили упоминания "фонда" со своих страниц.

Обыски прошли как минимум у двух блогеров. Им инкриминируют мошенничество (ст. 190 УК).

Ранее мы сообщали, что в Киеве накрыли сотрудников мошеннических колл-центров, которые обманывали иностранцев. Следствие установило, что аферисты привлекли к противоправной деятельности более 40 человек в разных регионах Украины.

Также мы писали, что 23-летний житель Кривого Рога выманил три миллиона гривен, подделав известный телеграм-канал. В нем он размещал фейковые сборы с указанием собственной карты, а собранные деньги тратил на свои нужды. В настоящее время уже установлено более 100 человек, совершивших перечисление на карточку злоумышленника под видом объявленного сбора на Силы обороны Украины.