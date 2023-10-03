В Киевской городской военной администрации прокомментировали вызвавшее негативный резонанс видео с блогерами, которые катаются по Южному мосту в Киеве, в том числе во время комендантского часа.

Комментарий появился в Telegram-канале КГВА.

"Понятна возмущенная реакция общества на видео в социальных сетях, где кто-то разъезжает во время комендантского часа. Конечно, это нарушение. И в каждом отдельном случае нужно разбираться", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

При этом он сообщил, что пропуск, разрешающий находиться на улице в комендантский час, не дает права проезда через Южный мост - ни днем, ни ночью. Ездить там могут только военнослужащие и другие представители сил обороны, а также транспорт, обеспечивающий жизнедеятельность города, и большегрузные автомобили.

Также он отметил, что пропуски на комендантский час выдаются исключительно для конкретного автомобиля и конкретного водителя.

За последние несколько месяцев было изъято более полутора тысяч нелегальных пропусков.

Ранее киевская блогерша Анна Краснова показала (причем уже не в первый раз), как катается во время комендантского часа. Она подписала видео: "Когда у него есть пропуск".

Позже стало известно имя мужчины, с которым каталась киевская блогерша во время комендантского часа. Он "прославился" в 2017 году, когда сам попал в скандал, опубликовав видео, как перебрасывает через дом котёнка, который забрался к нему во двор.