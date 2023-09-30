"Стране" стало известно имя мужчины, который был на видео блогерши Анны Красновой в автомобиле на Южному мосту Киева, который открыт только для движения спецтранспорта. Видео сопровождалось фразой "когда у него есть пропуск".

Спутника Красновой зовут Александр Шекерли. Его имя стало известно в 2017 году, когда он сам попал в скандал, опубликовав видео, как он перебрасывает через дом котёнка, который забрался к нему во двор.

Согласно открытым данным, Шекерли является совладельцем фирмы по производству фруктовых соков.

Ранее Краснова хвасталась спецпропуском, что позволяет ездить в комендантский час - в сети появилось видео, где она едет за рулем автомобиля во время действия комендантского часа. Об этом свидетельствовала отметка на приборной панели с указанием времени 01:39.

В лобовом стекле автомобиля видно отражение документа, на котором написано "Пропуск". Также на видео есть отметка геолокации: шоссе М05 Киев - Одесса.

Само видео блогерша подписала так: "Хорошо, когда есть пропуск и можно кататься по ночам".

Также мы рассказывали, как блогерша из Украины попала в скандал из-за видео с морскими котиками в номере отеля Nemo.