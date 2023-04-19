Разгорается скандал вокруг одесского отеля Nemo. Там блогерша Стася Макеева сняла видео с морскими котиками прямо в номере.

Это видео вызвало волну возмущения в соцсетях, отель теперь обвиняют в жестоком обращении с животными.

В зоозащитной организации URSA отреагировали на скандальное видео с морскими котиками.

"Вина прежде всего на отеле, потом на блогерах, так как все-таки принимала решение о съемках скандального ролика администрация отеля. С их разрешения блогеры, у которых в голове опилки, сняли это скандальное видео. Мое мнение - заявление о жестоком обращении с животными ничего не даст, хотя мы его и напишем. Самый идеальный вариант - изменения в законодательстве по запрету деятельности дельфинариев в Украине", - сказала "Стране" Ярослава Коба, глава общественной организации URSA.

Позже в дельфинарии "Немо" прокомментировали скандальные фотосессии в отеле.

Там утверждают, что не сдают животных в аренду. Руководитель отдела маркетинга "Немо" в комментарии ТСН заявила, что морские котики и другие животные ежедневно ходят на территории и на прибрежной части в сопровождении своих тренеров.

"Они пошли вместе по коридору, и уже потом появилась идея пойти в номер. Животные охотно пошли вместе с тренером. Для них - это что-то новое, что-то интересное. Их никто не заставлял", - утверждают в "Немо".

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Также сообщалось, что Верховный суд не обнаружил в действиях догхантера Святогора "пропаганды культа насилия и жестокости".