Одному из организаторов скандальных пьяных секс-вечеринок в Киеве увеличили размер залога до более полумиллиона гривен.

Об этом сообщил руководитель управления полиции в Киевской области Андрей Небытов.

"Сегодня постановлением Киевского апелляционного суда одного из организаторов взяли под стражу в зале суда, увеличив размер залога до 536 800 гривен", - написал Небытов.

По его словам, досудебное расследование дела продолжается.

Напомним, в Киеве несколько парней из Ивано-Франковска накачивали девушек наркотиками, после чего издевались над ними и снимали все на видео. Позже организатор вечеринок Андрей из Ивано-Франковска сообщил, что "доволен популярностью" и заявил, что нарушал закон, чтобы собрать донаты для ВСУ.

На ситуацию отреагировал президент Владимир Зеленский. В своем видеообращении 1 февраля он упомянул о скандале с издевательством над девушками на вечеринках, поблагодарив полицию за быстрое реагирование.

Также "Страна" рассказывала, что шестерым парням, фигурирующим в деле о насилии над девушками, вручили повестки в военкомат. А двоих организаторов вечеринок отправили в СИЗО без альтернативы залога.