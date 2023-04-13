Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП в отношении народного депутата группы "Восстановление Украины" Дмитрия Исаенко, избрав ему меру пресечения в виде залога в размере 6 миллионов 12 тысяч гривен с запретом покидать Киевскую область.

Сторона обвинения требовала залог в размере 224 миллиона гривен.

10 марта Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении народному депутату Дмитрию Исаенко в попытке незаконно завладеть землей и имуществом Государственного строительного комбината.

По версии следствия, в начале 2020 года у нардепа возник план завладеть участком, на котором располагался Госстройкомбинат, чтобы в дальнейшем построить там жилой комплекс. С этой целью, как утверждает НАБУ, он вступил в сговор с работниками ГП и тогдашним заместителем руководителя Аппарата ВРУ, в сферу управления которого входило упомянутое госпредприятие.

Исаенко - крупный застройщик. Ему принадлежит компания Perfect Group, которая осуществляет ряд совместных проектов с другим крупным застройщиком компанией Saga Development Андрея Вавриша.

Ранее мы писали, что Высший антикоррупционный суд объявил в розыск депутата Сергея Шахова ("Наш край"), подозреваемого в недекларировании имущества на 88 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что ВАКС смягчил меру пресечения экс-замминистра Василию Лозинскому.