Суд объявил в розыск нардепа Сергея Шахова, подозреваемого в недекларировании имущества
Высший антикоррупционный суд объявил в розыск депутата Сергея Шахова ("Наш край"), подозреваемого в недекларировании имущества на 88 миллионов гривен.
Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".
"Обвиняемого Шахова объявили в розыск. Остановить судебное производство по Шахову до его розыска. Постановление обжалованию не подлежит", - озвучила решение председательствующая судья Вера Михайленко.
Ранее в феврале ВАКС постановил осуществить принудительный привод Шахова в суд. Однако на очередное заседание нардеп тоже не явился.
Его защитник заявила, что Шахов с 20 февраля находится на стационарном лечении в городе Бишкек. Подтверждение пересечения границы она не предоставила. Судья отнеслась к словам с иронией, заявив:
"Что же он у Вас такой болезненный, полгода постоянно в больницах?".
Прокурор попросил суд объявить Шахова в розыск в связи с его систематической неявкой в суд без объяснения причин. Он сослался на то, что защита не предоставила оригиналы документов о лечении депутата, а само лечебное учреждение сообщило обвинению, что файл на пациента по имени Сергей Шахов отсутствует.
Тогда суд удовлетворил ходатайство прокурора в полном объеме.
Напомним, сам Шахов ранее говорил, что адвокаты передали в суд все документы о его пребывании в больнице.
По версии следствия, в декларации за 2020 год Шахов не указал информацию о жилом доме, земельном участке в Киевской области и находящихся в его пользовании офисе, а также надлежащие имущество и доходы, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности (гражданская жена).
Подозрение было вручено в рамках уголовного производства, которое НАБУ начало после выхода расследования "Схем" в апреле 2021 года.