Высший антикоррупционный суд объявил в розыск депутата Сергея Шахова ("Наш край"), подозреваемого в недекларировании имущества на 88 миллионов гривен.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

"Обвиняемого Шахова объявили в розыск. Остановить судебное производство по Шахову до его розыска. Постановление обжалованию не подлежит", - озвучила решение председательствующая судья Вера Михайленко.

Ранее в феврале ВАКС постановил осуществить принудительный привод Шахова в суд. Однако на очередное заседание нардеп тоже не явился.

Его защитник заявила, что Шахов с 20 февраля находится на стационарном лечении в городе Бишкек. Подтверждение пересечения границы она не предоставила. Судья отнеслась к словам с иронией, заявив:

"Что же он у Вас такой болезненный, полгода постоянно в больницах?".

Прокурор попросил суд объявить Шахова в розыск в связи с его систематической неявкой в суд без объяснения причин. Он сослался на то, что защита не предоставила оригиналы документов о лечении депутата, а само лечебное учреждение сообщило обвинению, что файл на пациента по имени Сергей Шахов отсутствует.

Тогда суд удовлетворил ходатайство прокурора в полном объеме.

Напомним, сам Шахов ранее говорил, что адвокаты передали в суд все документы о его пребывании в больнице.

По версии следствия, в декларации за 2020 год Шахов не указал информацию о жилом доме, земельном участке в Киевской области и находящихся в его пользовании офисе, а также надлежащие имущество и доходы, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности (гражданская жена).

Подозрение было вручено в рамках уголовного производства, которое НАБУ начало после выхода расследования "Схем" в апреле 2021 года.

Сам Шахов возмутился данному подозрению.