Двух фигурантов дела о "пьяных вечеринках" Шевченковский районный суд выпустил под залог.

Об этом сообщает "УП. Жизнь".

Сообщается, что подозреваемому Ярославу Домбровскому назначили залог в размере 150 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (402 600 гривен). Он внес залог, поэтому был освобожден из-под стражи, сообщили в Киевской областной прокуратуре.

Также еще 24 марта суд избрал третьему фигуранту Олегу Захарову меру пресечения в виде содержания под стражей и назначил залог в размере 402 600 гривен. В прокуратуре говорят, что он также внес эту сумму и уже не находится под стражей.

За решеткой остается только организатор вечеринок Андрей Ярына, которому суд продлил безальтернативное содержание под стражей.

В прокуратуре сообщили, что обжалуют решение суда.

Напомним, речь идет о вечеринках, организованных "стримерами" из Ивано-Франковска в столичной квартире, во время которых они снимали девушек обнаженными и совершали сексуальное насилие. Позже организатор вечеринок сообщил, что "доволен популярностью" и заявил, что делал это, чтобы собрать донаты для ВСУ.

Ранее "Страна" публиковала фото организаторов "пьяных вечеринок" в столице.