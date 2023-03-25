Суд отправил под стражу третьего соучастника пьяных вечеринок в Киеве. Олег Захар подозревается в сексуальном насилии над несовершеннолетними, за что ему грозит до 7 лет лишения свободы. По данным следствия, он снимал на видео издевательство над девушками без сознания.

Об этом сообщает полиция.

"Сегодня, прямо в зале суда третьего фигуранта так называемых "пьяных вечеринок", которого подозревают в совершении сексуального насилия группой лиц, взяли под стражу на 2 месяца. Также суд назначил залог более 400 тысяч гривен", – сообщили в полиции.

Как пишет Watchers.Media, суд проводил слушание в закрытом режиме.

Прокуратура настаивала на содержании Олега Захара под стражей. В то время как адвокат подозреваемого просил полностью отказать в удовлетворении ходатайства. На слушания пришли лица из группы поддержки подозреваемого. Четверо из них подали заявления о взятии на поруки Захара.

Напомним, недавно 21-летнему Захару сообщили о подозрении в сексуальном насилии, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 153 УК Украины).

Ранее мы сообщали о взятии под стражу двух других организаторов "пьяных вечеринок". Киевский суд отправил их в СИЗО без права залога.

Один из организаторов пьяных вечеринок в Киеве пытался обвинить в случившемся девушек. Мол, "если бы им не нравилось, они не приходили бы еще".