В Сети появились фото и видео арестованных организаторов "пьяных" вечеринок в Киеве.

Соответствующие кадры опубликовал глава Киевской областной полиции Андрей Небытов в своем Telegram-канале.

Напомним, сегодня двоих организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве отправили в СИЗО до 1 апреля без альтернативы залога.

По информации журналистов, Андрей Ярына и его друг Ярослав Домбровский подозреваются в распространении порноконтента.

Ранее мы писали, что в Киеве несколько парней из Ивано-Франковска накачивали девушек наркотиками, после чего издевались над ними и снимали все на видео. Позже организатор вечеринок Андрей из Ивано-Франковска сообщил, что "доволен популярностью" и заявил, что делал это, чтобы собрать донаты для ВСУ.

На ситуацию отреагировал президент Владимир Зеленский. В своем видеообращении 1 февраля он упомянул о киевском скандале с издевательством над девушками на вечеринках, поблагодарив полицию за быстрое реагирование.

Также "Страна" рассказывала, что шестерым парням, фигурирующим в деле о насилии над девушками, уже вручили повестки в военкомат.

Кроме того, мы публиковали фото организаторов "пьяных вечеринок" в столице.

Также сообщалось, что организаторы "пьяных вечеринок" в столице, которые издевались над девушками и унижали их, а потом выкладывали видео в интернет, могут получить до семи лет тюрьмы.