"Когда у него есть пропуск". Киевская блогерша снова показала, как катается после комендансткого часа
Киевская блогерша Анна Краснова опубликовала новое видео, как она катается по Киеву, вероятно, во время комендантского часа.
Судя по кадрам, она едет с молодым человеком по Южному мосту через Днепр, сидя на пассажирском сиденье. "Когда у него есть пропуск", - подписан ролик.
Ранее Краснова уже попадала в такой скандал. Но позже она заявила, что это была поездка не ночью, а вечером, до начала действия комендантского часа.
Также блогерша привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.
Ранее мы писали, что в Киеве появился бизнес по продаже поддельных спецпропусков, которые позволяют передвигаться по городу во время комендантского часа.
Напомним, в мае жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова также опубликовала видео, на котором вместе с мужем хвастается спецпропуском, дающим возможность передвигаться в комендантский час.
Вскоре она принесла за него извинения. По словам Репяховой, она просто неудачно пошутила, а ее муж "делает все для победы". При этом жена певца подвергла критике людей, которые оставляют оскорбительные комментарии в ее адрес.