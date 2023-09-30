Киевская блогерша Анна Краснова опубликовала новое видео, как она катается по Киеву, вероятно, во время комендантского часа.

Судя по кадрам, она едет с молодым человеком по Южному мосту через Днепр, сидя на пассажирском сиденье. "Когда у него есть пропуск", - подписан ролик.

Ранее Краснова уже попадала в такой скандал. Но позже она заявила, что это была поездка не ночью, а вечером, до начала действия комендантского часа.

Также блогерша привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Ранее мы писали, что в Киеве появился бизнес по продаже поддельных спецпропусков, которые позволяют передвигаться по городу во время комендантского часа.

Напомним, в мае жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова также опубликовала видео, на котором вместе с мужем хвастается спецпропуском, дающим возможность передвигаться в комендантский час.

Вскоре она принесла за него извинения. По словам Репяховой, она просто неудачно пошутила, а ее муж "делает все для победы". При этом жена певца подвергла критике людей, которые оставляют оскорбительные комментарии в ее адрес.