В сети появилось видео, опубликованное блогершой Анной Красновой, которая едет за рулем автомобиля во время действия комендантского часа. Об этом свидетельствует отметка на приборной панели с указанием времени 01:39.

Само видео блогерша подписала так: "Хорошо, когда есть пропуск и можно кататься по ночам".

В лобовом стекле автомобиля видно отражение документа, на котором написано "Пропуск". Также на видео есть отметка геолокации: шоссе М05 Киев - Одесса.

Позже девушка записала видео, в котором заявила, что ее неправильно поняли и она ездила не во время комендантского часа, а вечером.

"Я вчера опубликовала видео, где еду за рулем вечером, и написала: "Хорошо, когда есть пропуск и можно кататься ночью". Но ваши пустые головы, которые мыслят узко, перекрутили информацию. У меня нет пропуска и никогда не было. Я не езжу ночью, это видео снято вечером", - заверила девушка.

Ранее блогерша привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

В мае жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова опубликовала видео, на котором вместе с мужем хвастается спецпропуском, дающим возможность передвигаться в комендантский час.

Вскоре она принесла за него извинения.

"Страна также писала, что в Киеве появился бизнес на продаже поддельных спецпропусков, которые позволяют передвигаться по городу во время комендантского часа.