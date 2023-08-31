В Киеве с 25 сентября вводят пропуски нового формата - для передвижения по городу во время комендантского часа.

Об этом сообщают в КГВА.

То есть тем, у кого пропуска есть сейчас, должны снова подать на них заявку. Их прием начнут с 4 сентября в Центральном управлении Военной службы правопорядка.

"Система пропусков должна систематически обновляться, чтобы ими пользовались только те, кто относится к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктурные города и органов государственной власти", - объяснил смену формата глава военной администрации Сергей Попко.

По его словам, старые пропуска нужно будет сдать.

Напомним, что в Киеве с 1 сентября продлят работу кафе и ресторанов на один час.

Ранее мы писали о том, что у Виктора Павлика изъяли спецпропуск на проезд в комендантский час, которым он хвастался в соцсетях.