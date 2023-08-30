В Киеве продлят работу заведений общественного питания на один час – до 23:00. Решение принял Совет обороны Киева. Оно вступит в силу с 1 сентября.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Предприниматели во время встречи с городскими властями, где обосновывали целесообразность такого решения, отмечали, что продление времени работы заведений будет способствовать улучшению экономической ситуации в столице, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней", - написал Кличко.

Об этом власти попросили рестораторы с учетом сокращения комендантского часа, который теперь в столице действует с полуночи.

Напомним, в начале августа в Одессе кафе и ресторанам разрешили работать до 23:00. В отношении развлекательных мероприятий остаются прежние ограничения - дискотеки должны завершаться до 22:00.

Также мы сообщали, что в Харьковской области продлили суточное время продажи алкогольных напитков. Теперь алкогольные напитки нельзя будет продавать только во время комендантского часа, то есть с 23:00 до 05:00.