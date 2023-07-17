Исполнительный директор Национальной ресторанной ассоциации Украины Николай Бляшин в комментарии "Стране" рассказал, как прошла встреча с властями Киева по теме продления работы заведений на час, то есть, до 23:00.

Ранее в разговоре со "Страной" рестораторы рассказывали, что несмотря на продление комендантского часа до 00:00 в Киеве, работу ресторанов в столице не продлили на час с 22:00 до 23:00, а наоборот, начали ещё и штрафовать за работу после 22:00.

По словам Бляшина, один из главных вопросов на встрече со стороны военных и властей - смогут ли сотрудники заведений доехать домой до начала комендантского часа.

"Это как раз и предмет дальнейших переговоров. На данный момент заведения могут выполнять это требование, раньше комендантский час был короче, и рестораны работали до 22.00 — все успевали доехать за час. Да, это сложно, но мы как раз ищем, как это лучше сделать, потому что решение касается не только Ассоциации, а всех заведений города", — отметил Николай Бляшин.

Он добавил, что на данный момент в Ассоциации довольны диалогом.

"На встрече был мэр Виталий Кличко, его замы, сотрудники соответствующих департаментов, присутствовал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, а также были военные. Пока диалог конструктивный. Нас выслушали. Мы рассказали, что ресторанный бизнес очень пострадал во время ковида и во время войны. Когда отключали свет, рестораны были теми "Пунктами незламності", где можно было выпить кофе. Сейчас для нас — это вопрос экономики, чтобы иметь возможность работать, пополнять бюджет и сохранить рабочие места, а также дать возможность людям получить зарплату. Для нас этот час важен, это целый час работы", — говорит Николай Бляшин.

По информации источников "Страны" в мэрии Киева, вероятность, что работу ресторанов разрешат до 23:00 — 50 на 50.

"Пока вероятность, что Совет обороны разрешит работу ресторанов до 23:00 - 50 на 50. Все зависит сейчас от позиции военных, предварительно можно сказать, что они не против, но все очень быстро меняется", — говорит источник.

Ранее "Страна" писала о том, как работают ночные клубы Киева во время комендантского часа.

Как писала "Страна", после сокращения комендантского часа в Киеве возросла активность ночных клубов.