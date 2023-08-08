В Одессе кафе и ресторанам разрешили работать до 23:00. В отношении развлекательных мероприятий остаются прежние ограничения - дискотеки должны завершаться до 22:00.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Пошли навстречу бизнесу, внесли изменения в общий приказ. Теперь заведения общепита могут, по желанию, работать до 23:00", - написал Кипер.

По его словам, бизнес, в свою очередь, пообещал соблюдать правила безопасности и ответственно заботиться о персонале, который должен своевременно добираться домой.

Напомним, в Одессе хотят официально открыть доступ к морю. Сообщается, что состояние воды в Черном море стабилизировалось после подрыва Каховской ГЭС и соответствует санитарным нормам.

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