В Одессе ограничили работу развлекательных клубов. С 22:00 до 9:00 запрещена работа заведений в сфере обслуживания (развлекательных комплексов, клубов, центров, других субъектов предоставления развлекательных услуг населению).

Об этом говорится в сообщении на сайте горсовета.

Кроме того, запрещено использование световых приборов и средств, которые ухудшают маскировку территории, а также звукового оборудования, аппаратуры, акустических систем и других музыкальных средств.

Также в это время запрещено обслуживание населения в заведениях и на их территориях.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе продолжают купаться в грязном море, несмотря на запрет горсовета. За последнюю неделю в море были обнаружены возбудители инфекционных болезней.

Ране мы писали, что 11 июня одесская полиция впервые за войну проверила, как бары соблюдают запрет на продажу алкоголя после 22 часов. Однако, как убедилась "Страна", в Аркадии и во всей Одессе в целом все же при желании можно купить алкоголь после 22:00 даже во время рейда полиции, и местные хорошо знают, где именно.