В Инстаграме более суток не утихает скандал, вызванный публикацией молодого жителя Одессы.

Одессит с ником 69tank2000 опубликовал в Инстаграм-сторис видео, в котором признался в любви к главе Кремля Владимиру Путину и России. Он сказал, что не испытывает к ним негатива после недавних ударов по Одессе.

После этого на парня обрушилась волна проклятий в комментариях.

На следующий день видео молодого пользователя исчезло, зато появились другие, в которых он извиняется и заявляет, что причина вчерашнего инцидента заключается в том, что он "накурился, погрузился в свой духовный мир и всех полюбил".

Это объяснение ему не очень-то помогло. В комментариях продолжается поток проклятий и угроз.

"Молися бл...ть, щоб тебе під під'їздом не забили нах...й. І щоб ракєта коханого ху...тіна не прилетіла в ж...пу тобі бл...ть", "Надіюсь, хоча б єб...ло наб‘ють", "Їб...ть, гнида, готуйся до візиту СБУ та поліції ху...луша, йоб...ний бройлер", "Считай минуты, когда парни заряженные начнут выносить твою хату", - угрожают автору ролика пользователи.

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