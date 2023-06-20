В Харьковской области продлили суточное время продажи алкогольных напитков.

Приказ об этом был размещён на сайте Харьковской военной администрации.

До сегодняшнего дня продавать спиртное в магазинах разрешалось с 8:00 до 20:00, в заведениях – с 8:00 до 22:00. Теперь алкогольные напитки нельзя будет продавать только во время комендантского часа, то есть с 23:00 до 05:00.

Приказ подписали глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и начальник харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Напимним, в Киеве с 27 марта было продлено время продажи алкоголя. В Киевском совете обороны посчитали, что это поможет столичному бизнесу, будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местный бюджеты, а так же снизит вероятность нелегального обращения алкогольной продукции.

Ранее с определёнными ограничениями была разрешена торговля спиртными напитками на Херсонщине. Торговать алкоголем стало можно на объектах оптовой, розничной торговли и ресторанного хозяйства. При этом продолжает действовать запрет на продажу крепких напитков военнослужащим и правоохранителям.