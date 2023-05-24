Певец Виктор Павлик прокомментировал "Стране" скандал вокруг якобы подаренного жене спецпропуска, который позволяет ездить в комендантский час.

"Это была просто неудачная шутка. И мы очень жалеем, что это произошло. Никто никому никакого пропуска не дарил. И мы не оправдываемся. Пропуск у меня изъяли. Видит Бог, мы очень жалеем, что это произошло. Приносим свои извинения. Работаем дальше для Победы! Любим Украину и украинский народ! Слава Украине!", — сказал Виктор Павлик в комментарии "Стране".

Напомним, ранее "Страна" писала, что жена певца Екатерина Репяхова сняла на видео, как она вместе с артистом едут по южному мосту проезд по которому разрешен только для тех, у кого есть спецпропуск.

После резонанса в социальных сетях, полиция изъяла документ у Павлика, а теперь правоохранители начали уголовное производство и проверяют подлинность этого спецпропуска.

"Страна" провела расследование и выяснила, как устроен бизнес по подделке спецпропусков для комендантского часа. Как выяснилось, купить спецпропуск в современном Киеве совершенно несложно.

Поводом для расследования стала другая статья "Страны" про VIP-такси, которые пользуются спецпропусками, чтобы работать в комендантский час.