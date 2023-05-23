В Сети разгорелся скандал вокруг анонсированного благотворительного концерта певицы Светланы Лободы в Киеве. Артистка планировала выступить в "Osocor Residence" в Киеве 25 августа, чтобы собрать средства на восстановление ЛОР-отделения детской больницы "ОХМАТДЕТ".

В анонсе мероприятия говорилось, что на концерте пройдет аукцион с уникальными лотами от украинских военных.

Однако на официальной странице больницы в Instagram сообщили, что не принимают участие в организации концерта.

"Уважаемые друзья и коллеги! Недавно в сети появилась информация о проведении благотворительного концерта 25.08, но НДСЛ "ОХМАТДЕТ" МОЗ Украины не принимал участие в его организации, именно поэтому с нами не согласовывают ни дат, ни артистов, ни афиш", — написали в "ОХМАТДЕТ".

Пользователи соцсетей призвали отменить концерт Лободы, но в "Osocor Residence" вначале заявляли, что концерт все равно состоится, и продавали на него билеты.

"Цена на вступление Лободы от 7 до 9 тысяч грн., на человека, в зависимости от расположения столика", — сообщил "Стране" менеджер на горячей линии "Osocor Residence".

Однако спустя сутки на официальной странице "Osocor Residence" в Instagram заявили, что концерт все же отменяется.

"Osocor Residence и LOBODA приняли совместное решение отменить благотворительный концерт 25/08. Нам досадно, что благотворительная цель проведения выступления воспринялась как отбеливание репутации артиста. Тем не менее, мы понимаем, насколько важно сейчас сохранять внутреннее единство. Значительное количество билетов уже было приобретено. Средства за них будут возвращены", — сообщили в "Osocor Residence".

Напомним, в августе 2022 Светлана Лобода за гонорар отыграла на русском языке корпоратив в Нью-Йорке. Вместе с ней на приватной вечеринке засветился певец Макс Барских.

Также сообщалось, где обосновалась Лобода после начала войны в Украине.