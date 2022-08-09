Светлана Лобода вместе с Максом Барских за $100 000 отыграла копроратив на русском языке в Нью-Йорке.

На днях двое украинских исполнителей Светлана Лобода и Макс Барких засветились на приватной вечеринке в Нью-Йорке, США. Видео выступления наших артистов быстро попало в сеть и возмутило многих.

Ведь с началом войны Барских показательно ушел в терроборону, постил фото и видео в военной форме со службы. Но со временем вернулся к более привычной деятельности и стал гастролировать. В том числе и за границей.

При этом на видео оба артиста поют и говорят на русском языке.

Как стало известно "Стране", наши звезды спели на дне рождения родни одесского бизнесмена.

"Света получила баснословные деньги за этот вечер - $100 000. При том, что выступала для ребенка. Это была вечеринка выходца из Одессы, который сейчас проживает в Нью-Йорке. Его фамилия вам ничего не скажет, так как человек совсем не публичный", - рассказал наш источник из окружения певицы.

На видео, которое выложил Барских в Instagram, к нему на сцену поднимается лысый мужчина с мальчиком, вероятно это и есть виновник торжества.

Мы связались с представителями Лободы, чтобы узнать подробности американского корпоратива.

В пресс-службе артистки "Стране" подтвердили, что она, как и ее коллега по сцене Макс Барских, выступали в США на дне рождения одессита, гражданина Украины.

И заявили, что Светлана передает часть денег от всех концертов и частных мероприятий на помощь своему родному городу Ирпень в Киевской области.

Ранее мы писали, что Данилко, Лободе, Монатику и другим украинским звездам запретили въезд в РФ на 50 лет.

А также, что Лобода рассказала, где обосновалась после начала войны в Украине.