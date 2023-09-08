Киевский полицейский таксовал во время комендантского часа. Информация об этом появилась в реестре судебных решений.

Коллеги-патрульные остановили его в центре Киева ещё в прошлом сентябре 2022года. Разрешения на передвижение в ночное время у него не было.

По информации расследования, в салоне автомобиля была девушка. Она сказала, что вызвала такси через приложение Uklon, чтобы попасть из клуба домой.

На Валерия составили админпротокол за совмещение работы правоохранителем с другими видами деятельности. Однако дело передали в суд только через полгода, из-за чего оно было закрыто судьей в связи с истечением сроков, отведенных для привлечения к ответственности.

Ранее мы писали, что в Кировоградской области в аварии погибли три подростка, за рулем был полицейский.

Мы также сообщали, что под Киевом полицейская сбила насмерть военного на блокпосту, двигаясь на скорости больше 100 км\час.

Война в Украине идет уже 562-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 сентября 2023 года в онлайне.

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