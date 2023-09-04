В КГГА хотят ввести "санкции" против ресторанов, которые работают во время комендантского часа.

Соответствующий проект решения, который планируют принять в ближайшее время, оказался в распоряжении "Страны".

"Рестораны, бары, кафе и т.д., которые нарушают комендантский час и установленный в военное время график работы - будут лишены права устанавливать летние террасы", - заявил источник в КГГА.

Ранее сообщалось, что в Киеве могут снова сократить время работы кафе и ресторанов.

Напомним, накануне совет обороны Киева принял решение с 1 сентября продлить в столице время работы заведений общественного питания на один час – до 23:00.

Также мы писали, что в Киеве с 25 сентября вводят пропуски нового формата для передвижения по городу во время комендантского часа.

Война в Украине идет уже 558-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 сентября 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.