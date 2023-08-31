В Киеве могут вновь сократить время работы заведений общепита, которое вчера продлили до 23:00.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской государственной военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

"Прошу взвешенно воспринять это решение. Это не значит, что война закончилась и кто-то дал зеленый свет громким застольям. Пользуйтесь с умом и ответственностью этой возможностью подольше вечером посидеть в кафе. Призываю киевлян и гостей города помнить, что рядом с вами сотни тысяч людей, которые волнуются за своих родных на фронте. Сотни и тысячи близких, чьи родные погибли. Поэтому мы должны знать меру отдыху. Мы будем внимательно следить за соблюдением владельцами и посетителями заведений всех необходимых правил и законов. В случае обнаружения системных нарушений по Киеву мы готовы отменить продление работы", - написал Попко.

Напомним, вчера совет обороны Киева принял решение с 1 сентября продлить в столице время работы заведений общественного питания на один час – до 23:00.

А сегодня стало известно, что в Киеве с 25 сентября вводят пропуски нового формата для передвижения по городу во время комендантского часа.