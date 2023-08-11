23-летний житель Кривого Рога выманил три миллиона гривен, подделав известный телеграм-канал.

Об этом сообщает МВД.

В нем он размещал фейковые сборы с указанием собственной карты, а собранные деньги тратил на свои нужды.

Судя по фото, он создал фейковый аккаунт "Николаевского Ванька" (его связывают с начальником ОВА Кимом, хотя сам он этого не подтверждал).

В настоящее время уже установлено более 100 человек, совершивших перечисление на карточку злоумышленника под видом объявленного сбора на Силы обороны Украины.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

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