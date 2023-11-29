Служба безопасности Украины разоблачила мужчину (как его назвали в СБУ, тикокер-рецидивист), незаконно распространившего информацию о массированной воздушной атаке РФ на Одессу в ночь на 5 ноября.

Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

По данным СБУ, мужчина снял на камеру мобильного телефона работу украинской противовоздушной обороны и опубликовал видео на своей странице в ТикТок. В описании под этим видео он указал точное время и место съемки.

Через считанные минуты ролик попал в рекомендации многих пользователей соцсети, среди которых были представители спецслужб России, рассказали в СБУ. Полученную таким образом информацию россияне могли использовать для корректировки повторных ударов по городу с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе "Шахед".

Сотрудники СБУ установили личность и местонахождение фигуранта и задержали его. Злоумышленником оказался 35-летний одессит, ранее отбывавший наказание за кражу и ограбление. Во время обысков в его доме обнаружен мобильный телефон, который он использовал для незаконной съемки и распространения видео о боевой работе Сил обороны.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения – содержании под стражей. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Весной мы писали, как СБУ пришла сразу к нескольким к блогерам, которые снимали работу ПВО в Киеве.

Летом одной из этих блогеров, Инне Вороновой, Днепровский районный суд Киева дал один год условно.