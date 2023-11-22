Блогер Мирослав Олешко, который незаконно выехал за границу и публично призывал украинских мужчин укрываться от мобилизации, получил подозрение.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Весной была подтверждена его пригодность к военной службе и он получил вызов в ТЦК. А в августе 2023 года на основании поддельной справки военно-врачебной комиссии выехал за границу.

"Находясь за границей, он систематически публикует видео и сообщения, в которых дискредитирует призыв на военную службу в ВСУ и призывает украинцев уклоняться от службы в армии", - говорится в сообщении.

Ему предъявлены подозрения по двум статьям: препятствование деятельности ВСУ и использование заведомо подложного документа. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

По данным СМИ, Олешко находится в Испании.

В своей публикации от 24 октября Олешко написал:

"Почему некоторые люди жестко упрекают других в том, что они уехали из страны во время войны, когда города постоянно обстреливают и можно умереть? Все просто. Это человеческая зависть. Что 12 млн граждан уехали, а они нет. Наши завидуют, потому что Украина Зеленского сегодня – это не страна, где хорошо. Где чувствуешь себя в безопасности. Где можно планировать будущее. Ни один ФОПовец не может планировать здесь будущее своего бизнеса, потому что завтра его запрут в бусик и бросят в плен в ТЦК.

За что кормить семью, никого не интересует. Я терплю ракетные обстрелы? И ты должен терпеть. Моего мужа мобилизовали, и он стал инвалидом? Ты тоже должна своего отправить и почувствовать на себе то, что испытала я. Любая мать, у которой есть сын, мечтает вывезти его из страны. Нормальная порадуется за чужого сына, другая будет завидовать и осуждать".

Ранее мы писали, что в "ТикТок" распространяется серия видео, на которых украинец подробно рассказывает о том, как добирался в Румынию через леса и речку.

По данным СМИ, Украину с начала полномасштабного вторжения РФ нелегально покинули около 20 тысяч мужчин призывного возраста, чтобы избежать мобилизации.