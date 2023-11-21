В "ТикТок" распространяется серия видео, на которых украинец подробно рассказывает о том, как добирался в Румынию через леса и речку.

Он рассказал о подготовке к переходу, о процессе подготовки, а также о своих эмоциях после того, как оказался в Румынии.

"Ну что, приплыл я. Я уже переоделся, вот гидрокостюм лежит. Это был пиз@ец, конечно. Видел одного погранца. Себя спалил тем, что сигаретку курил, поэтому прошли незаметно. Да, цена свободы @бану@тая, конечно. Я ахуе@ший. Это просто марафон, триатлон. И на велосипеде, и вплавь", - говорит мужчина.

В комментариях его спросили, как ему удалось переплыть речку.

"Та нормально, без проблем, не сказал бы, что тяжело в реке было", - заявил он.

Кроме этого, в одном из видео он показал документ о Румынской защите, но в комментариях сообщил, что сам уже находится не в Румынии.

Напомним, по данным СМИ, Украину с начала полномасштабного вторжения РФ нелегально покинули около 20 тысяч мужчин призывного возраста, чтобы избежать мобилизации. Еще 21 тысяча мужчин были пойманы на попытке сбежать за границу. Многие из них имели поддельные документы о болезнях.

Также мы писали о том, что с начала года более двух тысяч украинских чиновников пытались выехать за границу без законных оснований.