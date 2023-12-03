Приморский районный суд Одессы приговорил китайского блогера Вана Цзысяня, который снимал работу ПВО в городе, к пяти годам лишения свободы, освободив его от отбытия наказания испытательным сроком на один год.

Об этом говорится в решении суда.

Установлено, что 4 мая 2023 года Цзысянь из окна своей квартиры сделал видеозапись работы противовоздушной обороны в Одессе. После этого на собственном YouTube-канале он это видео опубликовал с комментариями о месте и времени видеосъемки, характеристиках звуков, поражении цели и последствиях попадания.

23 июля и 14 августа блогер снова снял работу ПВО. Благодаря опубликованным им записям можно было идентифицировать местоположение огневых групп ВСУ, количество и вид применяемой техники.

На судебном заседании Цзысянь подтвердил, что снимал видеоролики во время обстрелов, фиксируя работу ПВО, и выкладывал записи на собственном Youtube-канале, где их мог просмотреть любой человек. Обвиняемый признал свою вину, заявив, что сделал для себя выводы. После задержания мужчина перечислил на нужды ВСУ 150 тысяч гривен. Суд учел его молодой возраст, семейное положение и то, что он впервые привлекается к уголовной ответственности.

Ранее мы писали, что на днях Служба безопасности Украины разоблачила мужчину (как его назвали в СБУ, тиктокер-рецидивист), незаконно распространившего информацию о массированной воздушной атаке РФ на Одессу в ночь на 5 ноября.

А весной мы рассказывали, как СБУ пришла сразу к нескольким блогерам, которые снимали работу ПВО в Киеве.

Летом одной из этих блогеров, Инне Вороновой, Днепровский районный суд Киева дал один год условно.