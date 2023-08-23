В Киеве огласили приговоры четырем гражданам по обвинению в распространении несанкционированной информации о расположении Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Обвиняемые в мае 2023 года во время ракетных атак России по территории города Киева осуществляли видеосъемку и распространяли с помощью мессенджеров и других социальных сетей размещение Вооруженных сил Украины, направление систем ПВО, а также результаты поражения воздушных целей", - говорится в сообщении.

Все фигуранты признали свою вину в полном объеме.

Им присудили пять лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком от года до трех лет.

Напомним, ранее суд Киева вынес решение по делу певицы и блогера Инны Вороновой, осудив ее на один год условно за видеосъемку работы ПВО в мае.

Отметим, власти неоднократно призывали украинцев не снимать работу ПВО и прилеты. С начала полномасштабного вторжения более 200 человек получили подозрения от СБУ за съемку работы ПВО и распространение другой информации о Силах обороны Украины.